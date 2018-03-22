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Гомоляко: главное, чтобы Кравцов не зазвездился, он может стать как Кузнецов
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Гомоляко: главное, чтобы Кравцов не зазвездился, он может стать как Кузнецов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал игру 18-летнего нападающего «Трактора» Виталия Кравцова. Игрок к текущему моменту набрал 11 очков (6+5) в матчах плей-офф и побил рекорд КХЛ среди хоккеистов до 19 лет, который ранее принадлежал Евгению Кузнецову. Также он превзошёл аналогичное достижение Алексея Яшина, датированное сезоном-1992/93.
«То, что Кравцов — восходящая звезда, — это понятно. Но как он с этим справится — это уже совсем другое дело. Хотелось бы, конечно, чтобы он стал такой же звездой, как Кузнецов, или даже сильнее. Всё у него для этого есть. Можно про всех парней говорить, что они не ударятся в звёздную болезнь, но судьба — это злодейка. Она может так шандарахнуть, что потом не окочуришься. Конечно, главное, чтобы люди, которые находятся рядом с Кравцовым, не давали бы ему зазвездиться.
Потерял ли Вестерлунд контроль над своей командой в четвёртом матче серии с «Трактором»? Вы прекрасно знаете моё отношение к иностранным тренерам. А находил ли он его вообще? Или, может быть, сама команда его нашла? Этого я не знаю. Счёт в матче говорит сам за себя. «Салавату» повезло ещё в третьей игре, когда он за четыре минуты забил три гола. Игра всё время была под контролем «Трактора», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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