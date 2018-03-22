Гомоляко: главное, чтобы Кравцов не зазвездился, он может стать как Кузнецов

«То, что Кравцов — восходящая звезда, — это понятно. Но как он с этим справится — это уже совсем другое дело. Хотелось бы, конечно, чтобы он стал такой же звездой, как Кузнецов, или даже сильнее. Всё у него для этого есть. Можно про всех парней говорить, что они не ударятся в звёздную болезнь, но судьба — это злодейка. Она может так шандарахнуть, что потом не окочуришься. Конечно, главное, чтобы люди, которые находятся рядом с Кравцовым, не давали бы ему зазвездиться.