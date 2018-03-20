«Ак Барс» вышел вперед в серии с «Магниткой»

«Ак Барс» вышел вперед в серии 1/4 финала КХЛ с «Металлургом»

Магнитогорский "Металлург" на своей площадке со счетом 2:5 уступил казанскому "Ак Барсу" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу казанской команды. Четвертая встреча пройдет 21 марта в Магнитогорске.