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Эркка Вестерлунд: Плохо начали, закончили лучше
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Эркка Вестерлунд: Плохо начали, закончили лучше 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
«Плохое начало. Закончили лучше. «Трактор» был очень хорош в начале. Это хоккей в плей-офф. Нужно восстановиться и готовиться к завтрашней игре.
Игроки третьего-четвёртого звена часто забрасывают? Рабочие игроки часто хорошо играют в плей-офф, и хорошо, что у нас такое происходит», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата».
Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч пройдет в Челябинске в среду.
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