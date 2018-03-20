Эркка Вестерлунд: Плохо начали, закончили лучше

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

«Плохое начало. Закончили лучше. «Трактор» был очень хорош в начале. Это хоккей в плей-офф. Нужно восстановиться и готовиться к завтрашней игре.

Игроки третьего-четвёртого звена часто забрасывают? Рабочие игроки часто хорошо играют в плей-офф, и хорошо, что у нас такое происходит», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата».

Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч пройдет в Челябинске в среду.