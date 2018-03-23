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Гол Бурдасова помог «Салавату» одолеть «Трактор» и выйти вперёд в серии
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Гол Бурдасова помог «Салавату» одолеть «Трактор» и выйти вперёд в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Салават Юлаев» одержал победу в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции с «Трактором». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 1:0, команда Эркки Вестерлунда вышла вперёд в серии со счётом 3-2.
Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а менее чем за семь минут до финальной сирены Антон Бурдасов открыл счёт, его гол стал победным. Вратарь Бен Скривенс сыграл на ноль.
Шестой матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.
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