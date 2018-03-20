Виктор Козлов: С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки

«Соперник удачно реализовал свои моменты. У нас тоже была возможность забить голы, но вратарь был на высоте, сделал пару хороших сейвов. Завтра очень важный матч для нас, поэтому готовимся.

»Ак Барс» обыграл «Магнитку» и повел в серии плей-офф КХЛ Неудачное начало периодов? Потеря концентрации. Из-за этого ошибки. Опять же — соперник не прощает ошибок, которые мы допускаем. С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки и нужно играть еще более сконцентрированно, самоотверженно. Вместо 100% нужно выдавать 110. Иначе тяжеловато.

После третьего гола мы обращались к арбитрам? Нам показалось, что до этого шайба задела сетку и покинула площадку. Хотели попросить консультацию, но судьи объяснили, что видели момент и порекомендовали этого не делать.

Лидерское звено «Ак Барса» набрало семь очков? Хорошие игроки, их нелегко остановить. Но будем анализировать и думать, счет в серии 1:2, а завтра — новый бой", — сказал Козлов.