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Виктор Козлов: С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки
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Виктор Козлов: С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки 

Советский спорт 5 часов назад
«Соперник удачно реализовал свои моменты. У нас тоже была возможность забить голы, но вратарь был на высоте, сделал пару хороших сейвов. Завтра очень важный матч для нас, поэтому готовимся.
»Ак Барс» обыграл «Магнитку» и повел в серии плей-офф КХЛ  Неудачное начало периодов? Потеря концентрации. Из-за этого ошибки. Опять же — соперник не прощает ошибок, которые мы допускаем. С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки и нужно играть еще более сконцентрированно, самоотверженно. Вместо 100% нужно выдавать 110. Иначе тяжеловато.
После третьего гола мы обращались к арбитрам? Нам показалось, что до этого шайба задела сетку и покинула площадку. Хотели попросить консультацию, но судьи объяснили, что видели момент и порекомендовали этого не делать.
Лидерское звено «Ак Барса» набрало семь очков? Хорошие игроки, их нелегко остановить. Но будем анализировать и думать, счет в серии 1:2, а завтра — новый бой", — сказал Козлов.
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