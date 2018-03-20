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Зинэтула Билялетдинов: «Согласен, что пропустили оба гола после необязательных удалений Свитова, мы должны с этим разобраться»
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Зинэтула Билялетдинов: «Согласен, что пропустили оба гола после необязательных удалений Свитова, мы должны с этим разобраться» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Металлургом» (5:2) в третьем матче Восточной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что его команде на протяжении всей встречи было непросто. Он также добавил, что защитник Альберт Яруллин еще не до конца готов играть.
— Хорошая боевая игра. Ребята сработали хорошо, — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Билялетдинова. — Готовимся к завтрашнему матчу.
— Команда забросила быстрые шайбы, но в концовке первого периода «Металлург» выглядел активнее. С чем это связано?
— Это сильная команда, у которой хорошая атака. Нам вообще на протяжении всей игры было непросто.
— Альберт Яруллин готов играть?
— Не совсем, но он на подходе.
— Оба пропущенных гола были после необязательных удалений Александра Свитова.
— Согласен с этим. Мы должны с этим разобраться.
Казанцы повели в серии со счетом 2-1. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.
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