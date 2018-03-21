Билялетдинов: видел, что не было необходимости брать тайм-аут в конце матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2, 3-1 в серии) в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Непростая и боевая игра. Мы понимали, что вторая игра будет намного сложнее. Так и получилось. Ребята — молодцы. Мы старались играть плотно, не давать такой возможности. Ещё раз повторюсь, ребята справились.

Почему не взял тайм-аут в конце матча? Я видел, что не было необходимости. Поэтому и не брал», — сказал Билялетдинов в эфире «КХЛ ТВ».