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Билялетдинов: видел, что не было необходимости брать тайм-аут в конце матча
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Билялетдинов: видел, что не было необходимости брать тайм-аут в конце матча 

Чемпионат.com 57 минут назад
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2, 3-1 в серии) в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Непростая и боевая игра. Мы понимали, что вторая игра будет намного сложнее. Так и получилось. Ребята — молодцы. Мы старались играть плотно, не давать такой возможности. Ещё раз повторюсь, ребята справились.
Почему не взял тайм-аут в конце матча? Я видел, что не было необходимости. Поэтому и не брал», — сказал Билялетдинов в эфире «КХЛ ТВ».
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