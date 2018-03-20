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Зинэтула Билялетдинов: «Магнитка» — сильная команда с хорошей атакой
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Зинэтула Билялетдинов: «Магнитка» — сильная команда с хорошей атакой 

Советский спорт 3 часа назад
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«Хорошая, боевая игра, ребята сработали хорошо. Готовимся к завтрашней игре. В первом периоде игроки «Металлурга» нас прижали? Это сильная команда, с очень хорошей атакой, и вообще, на протяжении всей игры было непросто», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Металлурга».
Встреча, состоявшаяся во вторник в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в среду в Магнитогорске.
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