Зинэтула Билялетдинов: «Магнитка» — сильная команда с хорошей атакой

Виктор Козлов : С таким соперником, как «Ак Барс» нельзя совершать ошибки

«Хорошая, боевая игра, ребята сработали хорошо. Готовимся к завтрашней игре. В первом периоде игроки «Металлурга» нас прижали? Это сильная команда, с очень хорошей атакой, и вообще, на протяжении всей игры было непросто», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Металлурга».

Встреча, состоявшаяся во вторник в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в среду в Магнитогорске.