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Виктор Козлов: «Ак Барс» не прощает за ошибки, с таким соперником надо играть на 110 процентов"
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Виктор Козлов: «Ак Барс» не прощает за ошибки, с таким соперником надо играть на 110 процентов" 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (2:5) в третьем матче Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что соперник удачно реализовал свои моменты. Он также добавил, что с казанцами надо играть не на 100, а на 110 процентов.
— Соперник удачно реализовал свои моменты. У нас тоже была возможность забить голы, но голкипер сыграл хорошо, сделал пару хороших сейвов. Завтра важный матч, — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Козлова.
— С чем связаны быстрые пропущенные голы?
— Соперник не прощает за ошибки. С таким соперником, как «Ак Барс», надо играть не на 100, а на 110 процентов.
"Магнитка" уступает в серии со счетом 1-2. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Умер чемпион мира Юрий Шаталов Кубок Гагарина. 1/4 финала. "Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Трактором" и другие матчи "Ак Барс" переиграл "Магнитку" и вышел вперед в серии
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