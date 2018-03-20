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Сами Леписто: «ЦСКА показывает едва ли не лучший хоккей в КХЛ»
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Сами Леписто: «ЦСКА показывает едва ли не лучший хоккей в КХЛ» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий «Йокерита» Сами Леписто отметил, что в первых двух матчах серии против ЦСКА его команда ленилась. Форвард также добавил, что армейцы показывают едва ли не лучший хоккей в КХЛ.
— Мы должны одержать две победы в двух домашних матчах, — цитирует Ilta-Sanomat Леписто. — Мы должны играть более смело и расслабленно. В первых двух играх мы немного ленились. ЦСКА очень хорош, даже лучше, чем в прошлом сезоне. Армейцы показывают едва ли не лучший хоккей, какой доводилось мне видеть в КХЛ.
Напомним, что четвертый матч в серии начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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