Сергей Гомоляко: Не очень понял, почему заменили Кошечкина

«Ак Барс» обыграл «Магнитку» и повел в серии плей-офф КХЛ «Я бы не сказал, что Кошечкин в этой серии играет плохо. Я был на матче и не очень понял, почему его поменяли. Ладно были бы вратарские ошибки, но их не было. Василий — ключевая фигура для «Магнитки» Я не стою на лавке команды, но считаю, что его замена — это не совсем правильный ход», — приводит РИА «Новости» слова Гомоляко

«Металлург» во вторник дома уступил «Ак Барсу» со счетом 2:5. Казанцы повели в серии 2-1. Кошечкин был заменен в начале второго периода при счете 1:3. Он также был заменен и во второй игре серии (1:4).