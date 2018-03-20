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Сергей Гомоляко: Не очень понял, почему заменили Кошечкина
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Сергей Гомоляко: Не очень понял, почему заменили Кошечкина 

Советский спорт 3 часа назад
«Ак Барс» обыграл «Магнитку» и повел в серии плей-офф КХЛ  «Я бы не сказал, что Кошечкин в этой серии играет плохо. Я был на матче и не очень понял, почему его поменяли. Ладно были бы вратарские ошибки, но их не было. Василий — ключевая фигура для «Магнитки» Я не стою на лавке команды, но считаю, что его замена — это не совсем правильный ход», — приводит РИА «Новости» слова Гомоляко.
«Металлург» во вторник дома уступил «Ак Барсу» со счетом 2:5. Казанцы повели в серии 2-1. Кошечкин был заменен в начале второго периода при счете 1:3. Он также был заменен и во второй игре серии (1:4).
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