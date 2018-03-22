Путин сыграет с «красной машиной»

Путин сыграет с хоккеистами сборной после ЧМ в Дании

«Я думаю, что это, наверное, может быть в рамках ночной лиги. Вообще мы часто играем. В зависимости от возможности ребят. Они сейчас все в плей-офф (КХЛ — прим. ВЗГЛЯД), потом у них будет подготовка к чемпионату мира. Я думаю, после, наверное», — передает РИА «Новости» ответ Фетисова на вопрос, когда может состояться игра главы государства с хоккеистами. Президент Владимир Путин может сыграть с игроками хоккейной сборной после чемпионата мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая, сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов После церемонии награждения олимпийских призеров и победителей 28 февраля в Кремле сборная пригласила Путина поиграть в хоккей, на что президент ответил согласием. Напомним, на церемонии награждения капитан «золотой» российской сборной по хоккею Павел Дацюк поблагодарил президента России Владимира Путина.