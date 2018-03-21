Кайл Хайнс — о матче с «Олимпиакосом»: «ЦСКА будет стараться сохранить победный порыв»

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс отметил, что его команда хочет одержать победу в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса», чтобы закончить первую стадию соревнования на высокой ноте. По его словам, греческая команда хорошо играет в гостях в последнее время. Матч пройдет сегодня, 21 марта, в Москве, начало — 20.00 по московскому времени.

— Это большой матч для обеих команд. Мы одержали важную победу на выезде, «Олимпиакос» тоже хорошо играет в гостях в последнее время. Будем стараться сохранить победный порыв, донести его до плей-офф, — приводит пресс-служба армейцев слова Хайнса. — Это концовка регулярного чемпионата, на этой неделе все проводят по паре матчей, и каждый будет прикладывать особые старания. Мы хотим одержать победу, которая придаст уверенности, и закончить первую стадию на высокой ноте.

ЦСКА занимает первое место в таблице регулярки Евролиги, «Олимпиакос» идет третьим. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.