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Форвард СКА Тихонов: пришлось пару раз заступиться за партнеров
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Форвард СКА Тихонов: пришлось пару раз заступиться за партнеров 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: СКА
Форвард петербургского СКА Виктор Тихонов поделился мнением о четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», передает "Советский спорт".
"Это правда был жесткий матч. Ребята, конечно, молодцы. Пришлось пару раз заступиться за партнеров. Все, кто были рядом, это делали, что очень важно: показали, что мы единая команда", — сказал Тихонов в интервью «Матч ТВ».
"Это плей-офф. Это эмоции. Тяжело описать. Когда видишь, что бьют твоих партнеров, иногда это бывает грязно, нужно показать, что нельзя так делать", — добавил хоккеист.
Ранее сообщалось, что СКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и увеличил преимущество в серии.
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