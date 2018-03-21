Форвард СКА Тихонов: пришлось пару раз заступиться за партнеров

"Это правда был жесткий матч. Ребята, конечно, молодцы. Пришлось пару раз заступиться за партнеров. Все, кто были рядом, это делали, что очень важно: показали, что мы единая команда", — сказал Тихонов в интервью «Матч ТВ».

"Это плей-офф. Это эмоции. Тяжело описать. Когда видишь, что бьют твоих партнеров, иногда это бывает грязно, нужно показать, что нельзя так делать", — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что СКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и увеличил преимущество в серии.