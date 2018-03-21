Первый период в матче «Оттава» — «Флорида» завершился досрочно

«Оттава» и «Флорида» сыграли чуть меньше 18 минут в первом периоде регулярного чемпионата НХЛ. Первая двадцатиминутка была завершена досрочно при счете 1:2 из-за разбитого стекла. Во втором периоде команды проведут на льду 22 минуты 10 секунд.