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Первый период в матче «Оттава» — «Флорида» завершился досрочно
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Первый период в матче «Оттава» — «Флорида» завершился досрочно 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Оттава» и «Флорида» сыграли чуть меньше 18 минут в первом периоде регулярного чемпионата НХЛ. Первая двадцатиминутка была завершена досрочно при счете 1:2 из-за разбитого стекла. Во втором периоде команды проведут на льду 22 минуты 10 секунд.
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