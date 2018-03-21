Гол Кучерова помог «Тампе» одержать волевую победу над «Торонто» 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Никита Кучеров и Алекс Киллорн. У гостей дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, также шайбу забросил Зак Хайман.
По ходу матча «Тампа» уступала со счетом 0:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) — 4:3 (0:1, 1:2, 0:3)
0:1 — ван Римсдайк (Марнер, Кэррик) — 15:06;
0:2 — ван Римсдайк (Бозак, Кадри) — 21:29 (5x4);
0:3 — Хайман — 35:41;
1:3 — Хедман (Стэмкос, Эрне) — 36:40;
2:3 — Макдона (Гурд, Сергачев) — 41:24;
3:3 — Кучеров — 43:32;
4:3 — Киллорн (Чирелли, Гурд) — 49:14