«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Каролине», «Айлендерс» победили «Питтсбург» 

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина Харрикейнз» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерс» — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1).
Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 8 секунд и результативными действиями не отметился.
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанёс всего 1 бросок по воротам, заработал 2 минуты штрафа и очков не набрал.