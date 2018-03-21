Кузнецов поедет на матч с «Детройтом», но его участие под вопросом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отправится с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», информирует журналист Изабелль Хуршудян.

25-летний форвард сегодня тренировался, но не полноценно. По словам главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца, нет никаких гарантий, что Кузнецов сможет сыграть.

Напомним, что в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) россиянин покинул лёд в конце второго периода с видимой травмой руки, полученной в эпизоде с участием защитника «островитян» Томаса Хики

В нынешнем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 71 матче, записав на свой счёт 71 (21+50) очко при показателе полезности "+4".