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Кузнецов поедет на матч с «Детройтом», но его участие под вопросом
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Кузнецов поедет на матч с «Детройтом», но его участие под вопросом 

Чемпионат.com 4 часа назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отправится с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», информирует журналист Изабелль Хуршудян.
25-летний форвард сегодня тренировался, но не полноценно. По словам главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца, нет никаких гарантий, что Кузнецов сможет сыграть.
Напомним, что в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) россиянин покинул лёд в конце второго периода с видимой травмой руки, полученной в эпизоде с участием защитника «островитян» Томаса Хики.
В нынешнем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 71 матче, записав на свой счёт 71 (21+50) очко при показателе полезности "+4".
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