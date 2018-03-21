НХЛ. «Тампа» выиграла у «Торонто», уступая три шайбы

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. «Тампа-Бэй Лайтнинг», уступая по ходу встречи с «Торонто Мэйпл Ливз» 0:3, сумела выиграть 4:3.

К 36 минуте «кленовые листья» забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы. Но это, как оказалось, не было гарантией победы. Еще до второго перерыва «молнии» отыграли одну шайбу. В третьем периоде хоккеисты «Тампы» трижды огорчали вратаря гостей и добились победы 4:3. Не обошлось без гола Никиты Кучерова . Именно Никита сравнял счет, забросив свою 37-ю шайбу. Теперь на счету Кучерова 94 (37+57) очка, и он возглавляет список бомбардиров. Андрей Василевский отразил 27 бросков.

"Детройт Ред Уингз" и ""Филадельфия Флайерз" смогли выявить победителялишь с помощью буллитов, их лучше выполнили зоккеисты «красных крыльев». Игровое время завершилось вничью 4:4. У «Детройта» одну шайбу, свою первую в заокеанской карьере, забросил Евгений Свечников