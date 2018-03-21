НХЛ. «Тампа» выиграла у «Торонто», уступая три шайбы 

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. «Тампа-Бэй Лайтнинг», уступая по ходу встречи с «Торонто Мэйпл Ливз» 0:3, сумела выиграть 4:3.
К 36 минуте «кленовые листья» забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы. Но это, как оказалось, не было гарантией победы. Еще до второго перерыва «молнии» отыграли одну шайбу. В третьем периоде хоккеисты «Тампы» трижды огорчали вратаря гостей и добились победы 4:3. Не обошлось без гола Никиты Кучерова. Именно Никита сравнял счет, забросив свою 37-ю шайбу. Теперь на счету Кучерова 94 (37+57) очка, и он возглавляет список бомбардиров. Андрей Василевский отразил 27 бросков.
"Детройт Ред Уингз" и ""Филадельфия Флайерз" смогли выявить победителялишь с помощью буллитов, их лучше выполнили зоккеисты «красных крыльев». Игровое время завершилось вничью 4:4. У «Детройта» одну шайбу, свою первую в заокеанской карьере, забросил Евгений Свечников.
"Флорида Пантерз" с крупным счетом 7:2 разгромила в гостях «Оттаву Сенаторз». Евгений Дадонов забросил сам и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 23 гола и 55 пасов. «Виннипег Джетс» и «Лос-Анджелес Кингз» были скупы на голы — 1:1 в основное время. В овертайме «Виннипегу» удалось добиться успеха и выиграть матч с результатом 2:1.