Ещё
НХЛ. «Тампа» выиграла у «Торонто», уступая три шайбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

НХЛ. «Тампа» выиграла у «Торонто», уступая три шайбы 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. «Тампа-Бэй Лайтнинг», уступая по ходу встречи с «Торонто Мэйпл Ливз» 0:3, сумела выиграть 4:3.
К 36 минуте «кленовые листья» забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы. Но это, как оказалось, не было гарантией победы. Еще до второго перерыва «молнии» отыграли одну шайбу. В третьем периоде хоккеисты «Тампы» трижды огорчали вратаря гостей и добились победы 4:3. Не обошлось без гола Никиты Кучерова. Именно Никита сравнял счет, забросив свою 37-ю шайбу. Теперь на счету Кучерова 94 (37+57) очка, и он возглавляет список бомбардиров. Андрей Василевский отразил 27 бросков.
"Детройт Ред Уингз" и ""Филадельфия Флайерз" смогли выявить победителялишь с помощью буллитов, их лучше выполнили зоккеисты «красных крыльев». Игровое время завершилось вничью 4:4. У «Детройта» одну шайбу, свою первую в заокеанской карьере, забросил Евгений Свечников.
"Флорида Пантерз" с крупным счетом 7:2 разгромила в гостях «Оттаву Сенаторз». Евгений Дадонов забросил сам и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 23 гола и 55 пасов. «Виннипег Джетс» и «Лос-Анджелес Кингз» были скупы на голы — 1:1 в основное время. В овертайме «Виннипегу» удалось добиться успеха и выиграть матч с результатом 2:1.
Вести.Ru: последние новости
Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов Кубок Гагарина. Дубль Юнькова помог "Салавату" совершить камбэк и повести в серии Василевский стал рекордсменом "Тампы" по числу побед в сезоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018388
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение