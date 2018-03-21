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Дубль Коннора принес «Виннипегу» победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ
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Дубль Коннора принес «Виннипегу» победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Виннипега»
«Виннипег Джетс» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор. У хозяев отличился Дастин Браун.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (Канада, Виннипег) — «Лос-Анджелес Кингз» (США, Лос-Анджелес) — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Браун (Копитар, Фанеф) — 28:42;
1:1 — Коннор (Шайфли, Уилер) — 37:06;
2:1 — Коннор (Литтл, Моррисси) — 61:37 (3x3)
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