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Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх шайб
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Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх шайб 

Чемпионат.com 1 час назад
В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей — 7:6 (3:1, 4:2, 0:3).
Ворота «молний» защищал российский голкипер Андрей Василевский, одержавший 42-ю победу в нынешнем сезоне. Он является лидером лиги по этому показателю и продолжает улучшать клубный рекорд «Лайтнинг», установленный после прошлой победы.
Василевский отразил 35 бросков по своим воротам из 41. Он пропустил не менее трёх шайб в седьмом матче подряд. В начале третьего периода Василевский пропустил три шайбы за 181 секунду.
Одну из шайб можно посмотреть на сайте НХЛ.
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