Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх шайб

В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей — 7:6 (3:1, 4:2, 0:3).

Ворота «молний» защищал российский голкипер Андрей Василевский , одержавший 42-ю победу в нынешнем сезоне. Он является лидером лиги по этому показателю и продолжает улучшать клубный рекорд «Лайтнинг», установленный после прошлой победы.

Василевский отразил 35 бросков по своим воротам из 41. Он пропустил не менее трёх шайб в седьмом матче подряд. В начале третьего периода Василевский пропустил три шайбы за 181 секунду.

Одну из шайб можно посмотреть на сайте НХЛ.