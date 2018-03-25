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Два российских вратаря лидируют в НХЛ по количеству матчей в сезоне-2017/18
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Два российских вратаря лидируют в НХЛ по количеству матчей в сезоне-2017/18 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил борющемуся за попадание в плей-офф «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провели 61-е матчи в регулярном чемпионате-2017/18. Они делят первое место во всей лиге по количеству матчей в сезоне c Коннором Хеллебайком из «Виннипег Джетс» и Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс». Топ-5 замыкает Кэм Тальбо из «Эдмонтон Ойлерз» (60 игр).
Василевский выиграл 42 матча, Хеллебайк — 38, Андерсен — 35, Бобровский — 34, Тальбо одержал 29 побед.
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