По воротам Василевского бросили 1884 раза за сезон, это второй показатель в НХЛ 

По воротам голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в текущем регулярном чемпионате НХЛ бросили 1884 раза, это второй показатель в НХЛ. Российский вратарь отражает 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,54.
Андерсен («Торонто») — 1980 бросков
Василевский («Тампа-Бэй») — 1884
Лундквист («Рейнджерс») — 1878
Хеллебайк («Виннипег») — 1833
Бобровский (Коламбус") — 1799
Тальбо («Эдмонтон») — 1769
Гибсон («Анахайм») — 1730
Куик («Лос-Анджелес») — 1681
Ринне («Нэшвилл») — 1675
Галак («Айлендерс») — 1637.