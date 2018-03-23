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Василевский сравнялся с Хабибулиным по победам за «Тампу», они делят 2-е место
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Василевский сравнялся с Хабибулиным по победам за «Тампу», они делят 2-е место 

Чемпионат.com 18 минут назад
В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей — 7:6 (3:1, 4:2, 0:3).
Ворота «молний» защищал российский голкипер Андрей Василевский, одержавший 42-ю победу в нынешнем сезоне. Он является лидером лиги по этому показателю и продолжает улучшать клубный рекорд «Лайтнинг», установленный после предыдущей победы. Также Василевский вышел на второе место в клубной истории по победам за карьеру (83 победы в 150 матчах). Примечательно, что делит второе место Василевский с другим россиянином Николаем Хабибулиным, которому для достижения данной отметки понадобилось 192 игры. Рекорд принадлежит Бену Бишопу (131 выигранный матч).
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