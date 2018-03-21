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«Вегас» нанес поражение «Ванкуверу» в матче НХЛ
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«Вегас» нанес поражение «Ванкуверу» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джонатан Маршессо, Коди Икин, Пьер-Эдуар Белльмар и Томаш Татар. У гостей шайбу забросил Брэндон Саттер.
Для «Ванкувера» это седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вегас Голден Найтс" (США, Парадайс) — «Ванкувер Кэнакс» (Канада, Ванкувер) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Маршессо (Карлссон, Макнэбб) — 03:56;
2:0 — Икин (Теодор, Так) — 04:53;
3:0 — Белльмар (Носек, Ривз) — 19:27;
4:0 — Татар (Хаула, Шмидт) — 34:21;
4:1 — Саттер (Пульо, Бьега) — 48:27
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