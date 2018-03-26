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«Виннипег» в третий раз в истории вышел в плей-офф НХЛ
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«Виннипег» в третий раз в истории вышел в плей-офф НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
«Виннипег Джетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:4 Б.
Команда Пола Мориса таким образом обеспечила себе место в плей-офф. Это случилось в третий раз в истории клуба и во второй — после переезда из Атланты. Ранее «Виннипег»/«Атланта» участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2007 и 2015 годах.
«Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе и Западной конференции, набрав 102 очка в 75 матчах при 46 победах.
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