Ещё
«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Автор «Чемпионата» Владислав Уткин предложил вариант для ставки на пятый матч полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» — «Металлург», который состоится сегодня, 23 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев. Ставки: победа «Ак Барса» в основное время за 1.98. «В очень тяжёлой ситуации находится „Магнитка“. Она проиграла крайне важный домашний матч, и теперь ей нужно выиграть у „Ак Барса“ три раза подряд. Задача практически невыполнимая. Полагаю, немного шансов у неё и в Казани. В последних двух матчах подопечные Козлова забивали либо в большинстве, либо своим первым звеном. И делали они это всего по два раза за матч. В вариативности „Металлург“ заметно уступает казанцам. И вряд ли у него за двое суток появились новые козыри. В этом смысле интересна следующая фраза Козлова, сказанная после четвёртого матча: „Для меня было сегодня показательно, кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдаётся на сто процентов, кто не совсем отдаётся“.
В этой игре ставлю на Казань. Она в течение всего сезона выглядела мощнее „Металлурга“ и подтверждает это в матчах плей-офф. Во всех матчах серии, даже в проигранном первом, у подопечных Билялетдинова было преимущество. Конечно, понятно, что „Металлургу“ некуда отступать и в таких случаях команда может показать то, чего от неё никто не ожидает. Тот же „Йокерит“, который в первых матчах противостояния с ЦСКА выглядел значительно слабее оппонента, сумел затащить пятую игру в овертайм. И „Магнитка“ даст бой хозяевам. Битва будет жёсткой, искры будут летать по площадке все 60, а может быть, и больше минут игрового времени. Но выиграет в ней „Ак Барс“, — отметил Уткин. Старт встречи — 23 марта в 19:00 мск.
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА — «Йокерит»: Капризов прервал «сухую» серию в 18-й игре, забив красивый гол «Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу над «Вегасом» Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх шайб
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас2
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение