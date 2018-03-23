«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Владислав Уткин предложил вариант для ставки на пятый матч полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» — «Металлург», который состоится сегодня, 23 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев. Ставки: победа «Ак Барса» в основное время за 1.98. «В очень тяжёлой ситуации находится „Магнитка“. Она проиграла крайне важный домашний матч, и теперь ей нужно выиграть у „Ак Барса“ три раза подряд. Задача практически невыполнимая. Полагаю, немного шансов у неё и в Казани. В последних двух матчах подопечные Козлова забивали либо в большинстве, либо своим первым звеном. И делали они это всего по два раза за матч. В вариативности „Металлург“ заметно уступает казанцам. И вряд ли у него за двое суток появились новые козыри. В этом смысле интересна следующая фраза Козлова, сказанная после четвёртого матча: „Для меня было сегодня показательно, кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдаётся на сто процентов, кто не совсем отдаётся“.

В этой игре ставлю на Казань. Она в течение всего сезона выглядела мощнее „Металлурга“ и подтверждает это в матчах плей-офф. Во всех матчах серии, даже в проигранном первом, у подопечных Билялетдинова было преимущество. Конечно, понятно, что „Металлургу“ некуда отступать и в таких случаях команда может показать то, чего от неё никто не ожидает. Тот же „Йокерит“, который в первых матчах противостояния с ЦСКА выглядел значительно слабее оппонента, сумел затащить пятую игру в овертайм. И „Магнитка“ даст бой хозяевам. Битва будет жёсткой, искры будут летать по площадке все 60, а может быть, и больше минут игрового времени. Но выиграет в ней „Ак Барс“, — отметил Уткин. Старт встречи — 23 марта в 19:00 мск.