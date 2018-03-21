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Джон Торторелла: «Бобровский составляет костяк команды»
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Джон Торторелла: «Бобровский составляет костяк команды» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла похвалил вратаря команды Сергея Бобровского за игру в последних матчах. Россиянин помог «Коламбусу» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть «Рейнджерс» (5:3).
— Бобровский составляет костяк команды, — цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. — Он всегда дает нам шансы, когда мы недостаточно хороши в своей игре. Это важнейшая позиция на площадке. Когда команды выходят в плей-офф, многое ложится на плечи вратаря. И у нас будет один из лучших голкиперов в лиге.
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