Джон Торторелла: «Бобровский составляет костяк команды»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла похвалил вратаря команды Сергея Бобровского за игру в последних матчах. Россиянин помог «Коламбусу» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть «Рейнджерс» (5:3).

— Бобровский составляет костяк команды, — цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. — Он всегда дает нам шансы, когда мы недостаточно хороши в своей игре. Это важнейшая позиция на площадке. Когда команды выходят в плей-офф, многое ложится на плечи вратаря. И у нас будет один из лучших голкиперов в лиге.