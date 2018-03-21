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Василевский установил рекорд «Тампа-Бэй»
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Василевский установил рекорд «Тампа-Бэй» по количеству побед в сезоне НХЛ 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил новый рекорд клуба по количеству победу в сезоне. Рекордную 41-ю победу в сезоне Василевский одержал в матче регулярного чемпионата против «Торонто Мейпл Лифс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Тампа-Бэй», а россиянин отразил 27 бросков.
Предыдущий рекорд по числу побед в сезоне принадлежал экс-голкиперу клуба — Бену Бишопу, который в настоящее время защищает цвета «Даллас Старз». В сезоне-2014/15 Бишоп отпраздновал 40 побед вместе с «Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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