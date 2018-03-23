Преследователь Овечкина в снайперской гонке НХЛ получил травму

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне из-за травмы не примет участия в двух ближайших матчах Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

Как сообщил главный тренер команды Пол Морис , Лайне не сыграет в ближайших матчах с «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». По словам наставника, финн избежал перелома, но клуб не собирается торопить игрока с возвращением и даст ему несколько дней передышки. Хоккеист может пропустить до двух недель.

Лайне в нынешнем сезоне занимает второе место в снайперской гонке. На его счету 43 шайбы. Он уступает лидеру списка Александру Овечкину одну шайбу (44).

Ранее сообщалось, что 44-я шайба Овечкина вывела его на чистое 19-е место в истории снайперов НХЛ.