«С тебя сам знаешь что». Овечкин намекнул Радулову о должке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с партнером по команде Евгением Кузнецовым и нападающим «Далласа» Александром Радуловым. В ночь на среду, 21 марта, «Кэпиталз» одержал победу над «Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

На счету в этой игре Овечкина 3 (1+2) очка, в активе Радулова 2 (1+1) балла за результативность.

"Всегда приятно пообщаться после игры с нашим другом! Удачи тебе, Александр Радулов! С тебя сам знаешь что", — написал Овечкин.

всегда приятно пообщаться после игры с нашим другом!удачи тебе @radulov22!с тебя сам знаешь что)))

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 20 Мар 2018 в 8:10 PDT