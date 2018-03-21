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«С тебя сам знаешь что». Овечкин намекнул Радулову о должке
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«С тебя сам знаешь что». Овечкин намекнул Радулову о должке 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с партнером по команде Евгением Кузнецовым и нападающим «Далласа» Александром Радуловым. В ночь на среду, 21 марта, «Кэпиталз» одержал победу над «Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
На счету в этой игре Овечкина 3 (1+2) очка, в активе Радулова 2 (1+1) балла за результативность.
"Всегда приятно пообщаться после игры с нашим другом! Удачи тебе, Александр Радулов! С тебя сам знаешь что", — написал Овечкин.
всегда приятно пообщаться после игры с нашим другом!удачи тебе @radulov22!с тебя сам знаешь что)))
Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 20 Мар 2018 в 8:10 PDT
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