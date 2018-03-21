Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18

ТАСС , 21 марта. Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал вторым среди европейских команд по посещаемости матчей в регулярных чемпионатах сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский «Берн». В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ «Динамо» (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.

В число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги — второго по силе дивизиона в профессиональном российском хоккее. Матчи пермского «Молота-Прикамье» в среднем посещают 4031 человек, ангарского «Ермака» — 3862 человек.

Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.

Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18:

1. «Берн» (Швейцария) — 16371 человек

2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 11847

3. «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 11738…

11. «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 8139

12. «Авангард» (Омск, Россия) — 7741…

21. «Трактор» (Челябинск, Россия) — 7069…

24. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) — 6931

25. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 6850…

29. «Ак Барс» (Казань, Россия) — 6584…

30. «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 6492…

89. «Молот-Прикамье» (Пермь, Россия) — 4031…

94. «Ермак» (Ангарск, Россия) — 3862.