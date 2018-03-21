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Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18
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Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 марта. Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал вторым среди европейских команд по посещаемости матчей в регулярных чемпионатах сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский «Берн». В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ «Динамо» (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.
В число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги — второго по силе дивизиона в профессиональном российском хоккее. Матчи пермского «Молота-Прикамье» в среднем посещают 4031 человек, ангарского «Ермака» — 3862 человек.
Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.
Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18:
1. «Берн» (Швейцария) — 16371 человек
2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 11847
3. «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 11738…
11. «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 8139
12. «Авангард» (Омск, Россия) — 7741…
16. "Спартак" (Москва, Россия) — 7493…
21. «Трактор» (Челябинск, Россия) — 7069…
24. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) — 6931
25. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 6850…
27. "Амур" (Хабаровск, Россия) — 6571…
29. «Ак Барс» (Казань, Россия) — 6584…
30. «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 6492…
89. «Молот-Прикамье» (Пермь, Россия) — 4031…
94. «Ермак» (Ангарск, Россия) — 3862.
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