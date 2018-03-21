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Сергей Бобровский: «Нужно не только попасть в плей-офф, но и выступить там хорошо»
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Сергей Бобровский: «Нужно не только попасть в плей-офф, но и выступить там хорошо» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский после победы над «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что команде нельзя расслабляться, несмотря на нахождение в зоне плей-офф. Голкипер подчеркнул. что важно каждое набранное очко.
— «Коламбус» побеждает в девятый раз подряд, какие впечатления от игры?
— Результат есть, это радует, — начал Бобровский. — Сейчас важно каждое набранное очко — здорово, что ребята собрались и игра нам дается.
— Все ли получается показывать на льду?
— Ребята все работают, все сплотились после дедлайна. Отступать нам некуда — осталось немного матчей. Так что либо сейчас, либо никогда.
— Насколько возбуждает, что ваша команда сейчас а зоне плей-офф?
— В лиге все быстро меняется, нельзя ни в коем случае расслабляться. Нужно не только попасть в плей-офф, но и выступить там хорошо. В это время года все играют плотно, мало ошибок и подарков судьбы. Нужно бороться и выгрызать.
— Успеваете следить за другими командами в НХЛ?
— Особенно не слежу, стараюсь готовить себя на матчи.
— Насколько сейчас «Коламбус» в кураже?
— Это здорово, но нужно играть хорошо, ведь не будет же всегда везти. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)
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