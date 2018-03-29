Кожевников считает, что ЦСКА созрел для победы над СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что ЦСКА способен пройти санкт-петебругский СКА в финале Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Для ЦСКА эта серия будет из категории «сейчас или никогда. Понятно, что хоккеисты, тренеры и болельщики команды давно ждут выигрыша главного кубка», — цитирует Кожевникова газета «Известия»

"Во времена Квартальнова ( Дмитрий Квартальнов , руководил ЦСКА с 2014 по 2017 годы — "Газета.Ru" ) была проделана большая работа в этом направлении — армейцы приблизились к трофею, но им не хватало самой малости.

При Никитине ЦСКА стал еще сильнее и по составу, и по организации игры — сейчас клуб способен пройти СКА, а затем финал Кубка Гагарина", — добавил Кожевников.

Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 29 марта. Начало в 19:30 (мск).