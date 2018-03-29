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Кожевников считает, что ЦСКА созрел для победы над СКА
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Кожевников считает, что ЦСКА созрел для победы над СКА 

Газета.Ru 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что ЦСКА способен пройти санкт-петебругский СКА в финале Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
"Для ЦСКА эта серия будет из категории «сейчас или никогда. Понятно, что хоккеисты, тренеры и болельщики команды давно ждут выигрыша главного кубка», — цитирует Кожевникова газета «Известия».
"Во времена Квартальнова (Дмитрий Квартальнов, руководил ЦСКА с 2014 по 2017 годы — "Газета.Ru") была проделана большая работа в этом направлении — армейцы приблизились к трофею, но им не хватало самой малости.
При Никитине ЦСКА стал еще сильнее и по составу, и по организации игры — сейчас клуб способен пройти СКА, а затем финал Кубка Гагарина", — добавил Кожевников.
Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 29 марта. Начало в 19:30 (мск).
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