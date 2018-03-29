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Полуфинальные серии Кубка Гагарина по хоккею стартуют в Санкт-Петербурге и Казани
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Полуфинальные серии Кубка Гагарина по хоккею стартуют в Санкт-Петербурге и Казани 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. Полуфинальная серия розыгрыша Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА стартует в четверг в Санкт— Петербурге. Вторую путевку в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги в пятницу начнут оспаривать казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор».
В финал Западной конференции КХЛ вышли сильнейшие клубы регулярного чемпионата — набравший 138 очков СКА и столичный ЦСКА (124). Армейские команды составили костяк олимпийской сборной России, в феврале победившей на Играх в Пхёнчхане. Лишь голкипер Василий Кошечкин представлял в Южной Корее магнитогорский «Металлург». Победитель серии между СКА и ЦСКА станет главным претендентом на Кубок Гагарина нынешнего сезона, учитывая, что лучший из клубов Восточной конференции «Ак Барс» набрал в регулярном чемпионате всего 100 очков.
В полуфинальных сериях Кубка Гагарина команды сыграют до четырех побед одной из них, причем первые два матча пройдут на площадках клубов, имеющих более высокий посев. 29 и 31 марта СКА и ЦСКА сыграют в Ледовом дворце Санкт— Петербурга, 2 и 4 апреля состоятся две встречи в столичном ЛДС ЦСКА. Если понадобится, также пройдут матчи 6 и 10 апреля в Санкт-Петербурге и 8 апреля — в Москве.
СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне встречались дважды, в стартовом матче сезона в августе обладатели Кубка Гагарина 2017 года из Санкт-Петербурга победили столичный клуб со счетом 4:2, а в октябре подопечные Олега Знарка обыграли ЦСКА и в гостях — 5:2. СКА в регулярном сезоне установил несколько рекордов, при этом команда, которую возглавляет главный тренер сборной России, в восьми матчах нынешнего плей-офф проиграла лишь раз — ярославскому «Локомотиву» (1:2 на своем льду). В 1/8 финала СКА в четырех матчах победил череповецкую "Северсталь", в 1/4 финала — «Локомотив» (4-1).
В девяти матчах плей-офф хоккеисты СКА забросили 29 шайб при 12 пропущенных, тогда как в регулярном сезоне на счету СКА — 227 голов. ЦСКА отличился 175 раз, однако пропустили возглавляемые Игорем Никитиным хоккеисты меньше всех в лиге — 89 шайб в 56 матчах. В плей-офф ЦСКА и вовсе установил рекорд в серии 1/8 финала с московским "Спартаком", когда в ворота Ильи Сорокина влетела лишь одна шайба в четырех матчах.
В четвертьфинале с финским «Йокеритом» ЦСКА пропустил восемь голов, потерпев два поражения в дополнительное время. 22 марта в пятом матче «Йокерит» обыграл армейцев лишь в пятом овертайме, так что сил на предыдущую серию ЦСКА затратил куда больше своих соперников по полуфиналу. В любом случае сильнейшей атаке команды Знарка противостоит лучшая в лиге оборона, которая позволила в 10 матчах плей— офф отличиться соперникам лишь девять раз.
ЦСКА уже с медалями
Год назад в плей-офф СКА и ЦСКА не встретились. ЦСКА уже в четвертьфинале проиграл «Локомотиву». Предыдущую очную серию плей-офф два армейских клуба провели два года назад, когда ЦСКА победил СКА в полуфинале в четырех матчах, однако затем уступил титул в финале магнитогорскому «Металлургу».
Выход в финал Кубка Гагарина в 2016 году остается лучшим достижением ЦСКА в постсоветской истории. При этом ЦСКА рекордные 32 раза стал чемпионом СССР, а в 2015 году и чемпионом России — в том сезоне титул достался армейцам благодаря победе в регулярном сезоне. Пробившись в полуфинал нынешнего розыгрыша, ЦСКА гарантировал себе очередные медали чемпионата России. Даже в случае поражения в серии со СКА подопечные Игоря Никитина получат бронзу, так как заняли более высокое место на первом этапе, чем любой из полуфиналистов от Восточной конференции — «Ак Барс» или «Трактор».
СКА в чемпионатах СССР лишь дважды завоевал бронзовые медали (1971, 1987), зато выиграл Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.
"Ак Барс" — «Трактор»
Дважды завоевал Кубок Гагарина и лучший клуб Восточной конференции нынешнего сезона — «Ак Барс», который победил в первых двух сезонах КХЛ в (2009, 2010). Казанцы выиграли титулы под руководством Зинэтулы Билялетдинова, который также выиграл чемпионат России в 2006 году, а в 2000-м победил во главе столичного «Динамо». В прошлом сезоне «Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина уступил магнитогорскому «Металлургу» в четырех матчах, однако нынешний сезон команда провела достаточно уверенно, победив в конференции и взяв реванш у «Магнитки» в четвертьфинале — 4-1. В 1/8 финала «Ак Барс» также в пяти матчах обыграл хабаровский «Амур».
Челябинский «Трактор» — один из самых известных советских клубов, воспитанниками которого являются многие олимпийские чемпионы и чемпиона мира, включая Сергея Макарова, Вячеслава Быкова, Сергея Мыльникова, Александра Семина, Евгения Кузнецова. При этом «Трактор» лишь раз (в 1977 году) выиграл бронзовые медали чемпионата СССР, а лучшим результатом команды в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в 2013 году, когда челябинцы проиграли столичному «Динамо» Знарка (2-4). Главный тренер сборной России и СКА также начинал карьеру в «Тракторе», родившись в Челябинской области.
За последние пять лет «Трактор» ни разу не сумел пройти первую стадию плей-офф, нынешний же успех связан с работой 42-летнего специалиста Анвара Гатиятулина. «Трактор» в регулярном сезоне по набранным очкам в Восточной конференции (96) уступил лишь «Ак Барсу», сделав ставку на надежную игру в обороне. По забитым голам (129) «Трактор» показал лишь 10-й результат в конференции, однако в плей— офф достаточно результативно сыграл в сериях с «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым», забросив 36 шайб в 12 матчах. Серия с уфимцами затянулась до седьмой встречи, где «Трактор» одержал решающую победу в гостях со счетом 2:1.
В плей-офф лидером атак «Трактора» стал 18-летний форвард Виталий Кравцов, который забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач. Шесть голов в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда «Ак Барса» Станислава Галиева, а также уже покинувших турнир финнов Эли Толванена и Олли Палолы из «Йокерита». По набранным очкам в нынешнем плей-офф лидирует швед Линус Умарк из «Салавата Юлаева» — 17 (4 шайбы + 13 передач), опережая канадца Джастина Азеведо из «Ак Барса» — 15 (5+10).
"Ак Барс" и «Трактор» сыграют 30 марта и 1 апреля на «Татнефть-Арене» в Казани, 3 и 5 апреля на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Если понадобится, команды сыграют 7 апреля в Казани, 9 апреля в Челябинске и 11 апреля снова в Казани.
Старт финальной серии Кубка Гагарина запланирован на 14 апреля, чемпион нынешнего сезона определится не позднее 26 апреля.
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