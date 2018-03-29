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СКА аннулировал несколько билетов на матчи с ЦСКА
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СКА аннулировал несколько билетов на матчи полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА из-за спекуляции 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА принял решение аннулировать несколько билетов на домашние матчи полуфинала плей-офф турнира с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
Отмечается, что такие меры приняты в рамках борьбы со спекуляцией. Были аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.
«Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты», — говорится в заявлении.
Первые два матча между СКА и ЦСКА пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.
Ранее сообщалось, что КХЛ обсудит вопрос применения двухочковой системы в регулярном чемпионате.
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