СКА аннулировал несколько билетов на матчи с ЦСКА

СКА аннулировал несколько билетов на матчи полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА из-за спекуляции

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА принял решение аннулировать несколько билетов на домашние матчи полуфинала плей-офф турнира с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Отмечается, что такие меры приняты в рамках борьбы со спекуляцией. Были аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.

«Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты», — говорится в заявлении.

Первые два матча между СКА и ЦСКА пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что КХЛ обсудит вопрос применения двухочковой системы в регулярном чемпионате.