СКА аннулировал несколько билетов на матчи с ЦСКА

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА принял решение аннулировать несколько билетов на домашние матчи полуфинала плей-офф турнира с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
Отмечается, что такие меры приняты в рамках борьбы со спекуляцией. Были аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.
«Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты», — говорится в заявлении.
Первые два матча между СКА и ЦСКА пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.
Ранее сообщалось, что КХЛ обсудит вопрос применения двухочковой системы в регулярном чемпионате.