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Гендиректор «Химок» назвал историческим событием выход в плей-офф Евролиги
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Гендиректор «Химок» назвал историческим событием выход в плей-офф Евролиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями после первого в истории клуба выхода в плей-офф Евролиги.
"Это историческое событие для нашего клуба. Безусловно, все очень рады досрочному выходу в плей-офф, но мы не хотим останавливаться на достигнутом и намерены показать максимальный результат в оставшихся матчах регулярного сезона. Пока у нас есть теоретическая возможность получить преимущество своей площадки в плей-офф, мы будем за нее цепляться", — цитирует Астахова газета «Известия».
Ранее «Химки» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 85:73 и досрочно вышли в плей-офф баскетбольной Евролиги.
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