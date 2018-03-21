Ещё
Федоров заменил Лисина в составе «СЮ» на 4-й матч серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федоров заменил Лисина в составе «СЮ» на 4-й матч серии плей-офф КХЛ с «Трактором» 

Р-Спорт 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард Артем Федоров заменил Энвера Лисина в составе уфимского «Салавата Юлаева» на четвертый матч серии плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора», сообщается на официальном сайте КХЛ.
"Салават Юлаев" в среду проведет в Челябинске четвертый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ против «Трактора». Уфимцы ведут 2-1 в серии до четырех побед.
Ассистент капитана «Салавата» Лисин провел в текущем розыгрыше плей-офф десять матчей, в которых отметился тремя баллами за результативность (гол и две передачи). Федоров сыграл в трех матчах первого раунда плей-офф против омского «Авангарда», очков не набрал.
Р-Спорт: последние новости
"Нью-Джерси" одержал "сухую" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ Клуб НХЛ "Бостон" заключил контракт с одним из лучших снайперов Олимпиады-2018 Донато Передачи Орлова, Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке46
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой37
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение