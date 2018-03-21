Федоров заменил Лисина в составе «СЮ» на 4-й матч серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

Форвард Артем Федоров заменил Энвера Лисина в составе уфимского «Салавата Юлаева» на четвертый матч серии плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора», сообщается на официальном сайте КХЛ.

"Салават Юлаев" в среду проведет в Челябинске четвертый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ против «Трактора». Уфимцы ведут 2-1 в серии до четырех побед.

Ассистент капитана «Салавата» Лисин провел в текущем розыгрыше плей-офф десять матчей, в которых отметился тремя баллами за результативность (гол и две передачи). Федоров сыграл в трех матчах первого раунда плей-офф против омского «Авангарда», очков не набрал.