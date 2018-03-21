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Войтек Вольски: Нам нужно быть лучше при игре «5 на 5»
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Войтек Вольски: Нам нужно быть лучше при игре «5 на 5» 

Советский спорт 5 часов назад
— Соперник — хорошая команда, играют солидно, все четыре линии хороши, реализуют большинство. Мы тоже реализовали, но нам нужно быть лучше «5 на 5».
— «Ак Барс» забивает первым во всех играх. Может тут некая причина? — Я не уверен, что знаю, почему так происходит, ведь мы выходим сосредоточенными на игре с первых секунд, тем более что сама игра такая — очень интенсивная с первых смен. Да, они забивали первыми все четыре игры. Не знаю, почему так складывается.
— Что нужно улучшить к следующему матчу? — Нужно быть лучше «5 на 5», построже в нейтральной зоне. Мы забрасываем шайбу, а соперник впятером в своей зоне нас уже ждет. Так что нужно аккуратнее вести себя с шайбой в нейтральной зоне, входить в зону вернее, применять форчекинг, — цитирует Вольски пресс-служба клуба.
Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится в Казани 23 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.
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