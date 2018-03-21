Анвар Гатиятулин: В играх плей-офф психология выходит на первый план

— Слова благодарности за эту победу, за подарок в день рождения. Болельщикам тоже огромное спасибо за поддержку. Тоже самое, готовимся к следующей игре.

— Решение поменять Францоуза на Демченко было сложным? — У нас оба вратаря приличного уровня. Просто так складывалось, что с Пашей играли, были победы. Здесь — два поражения подряд. Посоветовались с тренерами, решили поменять. Еще раз повторюсь — два равноценных вратаря, но сегодня играл Вася.

— Были эпизоды, когда «Трактор» проваливался. — Игры плей-офф. Здесь психология выходит на первый план. Где-то идет какая-то ошибка, начинаем перестраховываться, отдаем территорию, даем сопернику цепляться. Но потихоньку у нас получалось выравнивать. Сыграли достойно всей командой, — передает слова Гатиятулина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после этого матча, счет в серии стал равным — 2-2. Следующая встреча двух команд пройдет в Уфе 23 марта.