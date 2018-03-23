Хоккей. Прогнозы на матчи плей-офф. 23 марта 2018 года

Казань близка к финалу Востока. И она туда пройдёт.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Cтарая поговорка гласит, что в день рождения главного тренера команда вместо победы обычно дарит ему галстук. Челябинцы решили не следовать ей, и подарили победу. Притом какую! «Трактор» выиграл 4:1 — красиво и убедительно. Особо удался хозяевам второй период, когда они забросили две шайбы. И на сей раз они не растеряли своё преимущество. В целом, чёрно-белые в последних двух матчах, если не брать в расчёт концовку третьей встречи. Очевидно, что команда Анвара Гатиятулина нашла свою игру и не собирается её терять. А возглавил её 18-летний Виталий Кравцов , который бьёт все рекорды для молодых игроков.

Что же касается Уфы, то в последнем матче не играл её капитан Илья Зубов . Не выйдет на лёд он и сегодня, так как он по-прежнему находится в списке травмированных. У «Трактора» принять участие во встрече не смогут Никитин, Полыгалов и Рясенский. Многое в этом матче будет зависеть от того, насколько уфимцы восстановятся психологически после этого поражения. Тем не менее, в этом матче мы поставим на гостей. Как уже говорилось выше, «Трактор» сейчас выглядит сильнее по игре, а потому он увезёт победу из столицы Башкортостана.

Прогноз: победа «Трактора».

«Ак Барс» — «Металлург»

В очень тяжёлой ситуации находится «Магнитка». Она проиграла крайне важный домашний матч, и теперь ей нужно выиграть у «Ак Барса» три раза подряд. Задача практически невыполнимая. Откровенно говоря, немного шансов у неё и в Казани. В последних двух матчах подопечные Козлова забивали либо в большинстве, либо своим первым звеном. И делали они это всего по два раза за матч. В вариантивности «Металлург» заметно уступает казанцам. И вряд ли у него за двое суток появились новые козыри. В этом смысле интересна следующая фраза Козлова, сказанная после четвёртого матча: «Для меня было сегодня показательно кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдается на сто процентов, кто не совсем отдается».

В этой игре мы ставим на Казань. Она в течение всего сезона выглядели мощнее «Металлурга», и подтверждает это в матчах плей-офф. Во всех матчах серии, даже в проигранном первом, у подопечных Билялетдинова было преимущество. Конечно, понятно, что «Металлургу» некуда отступать, и в таких случаях команда может показать то, чего от неё никто не ожидает. Тот же «Йокерит», который в первых матчах противостояния с ЦСКА выглядел значительно слабее оппонента, сумел затащить пятую игру в овертайм. И «Магнитка» даст бой хозяевам. Битва будет жёсткой, искры будут летать по площадке все 60, а, может быть, и больше минут игрового времени. Но выиграет в ней «Ак Барс».

Прогноз: победа «Ак Барса».

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