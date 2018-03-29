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Кречин: у «Трактора» нет средней прослойки игроков, это может решить исход серии
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Кречин: у «Трактора» нет средней прослойки игроков, это может решить исход серии 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший вице-президент «Трактора» Владимир Кречин оценил шансы челябинской команды в финале Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Составить конкуренцию «Ак Барсу» «Трактор» вполне может — у команды есть характер и организация игры, привитая главным тренером Анваром Гатиятулиным. У них собраны интересные хоккеисты, но Казань обладает все-таки большей глубиной состава — решить исход игры у нее может почти каждое звено. Все хоккеисты имеют большой опыт игр в плей-офф — это же касается и их главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
А у Челябинска есть определённый недостаток игроков среднего возраста. Имеются отличные хоккеисты за 30 лет и талантливая молодежь. Но средней прослойки нет — один из немногих её представителей Никита Никитин травмирован и помочь команде не сможет. Тогда как у «Ак Барса» таких, наоборот, много. Это и может решить исход серии в пользу казанцев.
Гатиятулин отлично работает с молодежью, следит за тенденциями в развитии хоккея, любые новые знания впитывает как губка. Это было заметно еще в период работы Анвара детским тренером, поэтому я предложил руководству доверить ему работу с «Белыми медведями». И Гатиятулин оправдал доверие, успешно отработав в МХЛ. Сейчас он поднялся еще на несколько ступеней выше и стал серьезным тренером уровня КХЛ», — цитируют Кречина «Известия».
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