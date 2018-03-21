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Регулярный чемпионат КХЛ стал вторым в Европе по посещаемости в сезоне-2017/18
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Регулярный чемпионат КХЛ стал вторым в Европе по посещаемости в сезоне-2017/18 

RT на русском 4 часа назад
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости европейских лиг и клубов по итогам регулярных чемпионатов. Как сообщает пресс-служба IIHF, средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составила 6 234 зрителя. Лидером данного рейтинга стала Швейцарская национальная лига — 6 833 человека. Тройку замкнул чемпионат Германии — 5 996 зрителей.
В рейтинге посещаемости среди клубов, СКА занял второе место. Средняя посещаемость матчей петербургского клуба составила 11 847 зрителей. Первое место у швейцарского «Берна» — 16 371 человек. Тройку замкнул другой клуб-представитель КХЛ — минское «Динамо», матчи которого в среднем посещали 11 738 болельщиков.
Ранее сообщалось, что экс-директор клуба КХЛ «Адмирал» отправлен под домашний арест. Ранее сообщалось, что
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