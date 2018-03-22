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Артем Лукоянов: Без голов в большинстве в плей-офф нечего делать
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Артем Лукоянов: Без голов в большинстве в плей-офф нечего делать 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
— Как и ожидалось, в Магнитогорске «Металлург» ждала сумасшедшая поддержка. Они играли дома и хотели выиграть. У нас обе выездные игры получились намного лучше и строже, чем дома. Через такие матчи входишь в ритм, эти две игры получились до ошибок. Мы сыграли более правильно, выполнили тренерскую установку и использовали ошибки соперника.
— Показалось, что «Металлург», уступая в счете, начинает провоцировать. — Мы разговариваем об этом. У них команда габаритнее нашей. Нам не стоит обращать на это внимания, это ломает игру. Где-то на нашего капитана давят, пытаются спровоцировать. Мы же все знаем — если он решит ответить, все лягут. Поэтому он себя сдерживает. Все это ради команды и общего результата.
— «Ак Барс» сумел наладить игру в большинстве. — Шайбы в большинстве говорят о том, что в плей-офф без него нечего делать. В плей-офф это серьезный козырь, поэтому мы рады, что у нас получается. Плей-офф на этом и строится — пять на пять все умеют играть, а в большинстве можно переломить игру. Одна ошибка может перевернуть матч. К примеру, в четвертой игре мы вели с комфортным счетом — 3:1, никаких опасных моментов. Но ошибка, удаление и соперник забивает. Четыре минуты до конца, и накал высокий. Поэтому малейшая ошибка решает все, — сказал Лукоянов.
Пятая игра серии пройдет в Казани в пятницу.
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