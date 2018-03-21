Нижегородский СКИФ обыграл «Арктик-Университет» в матче ЖХЛ

Первая спаренная встреча команд, состоявшаяся 21 марта, в среду, в ЛДС им. Капустина в Ухте, завершилась победой нижегородок по буллитам 6:5.

Автором первого стала Фаляхва, выведшая СКИФ вперед уже на седьмой минуте встречи. Затем двумя шайбами ответили хозяйки льда, отличившиеся с интервалом в 20 секунд. Однако вскоре у нижегородок отличилась Белова, и на перерыв команды ушли при равном счете 2:2.

Во второй двдацатиминутке Болгарева снова вывела СКИФ вперед, но ухтинские хоккеистки сравняли счет, реализовав большинство. Тем не менее, на перерыв нижегородский клуб ушел, ведя в счете 4:3, после того как заброшенной шайбой отметилась Лучникова.

В третьем периоде «Арктик-Университет» отправил в ворота СКИФа две шайбы, ответив на гол Рантамяки. При счете 5:5 был назначен овертайм, который заброшенных шайб не принес. А в серии буллитов победу нижегородкам принесла Белова.

22 марта клубы проведут повторную встречу.