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Кожевников: хоккеисты «Локомотива» не оставят в покое игроков СКА
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Кожевников: хоккеисты «Локомотива» не оставят в покое игроков СКА 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о противостоянии в полуфинале серии плей-офф Западной конференции КХЛ между ярославским «Локомотивом» и петербургским СКА.
"С самого начала было понятно, что «Локомотив» даст бой. И по сути ярославцы провалили против СКА только первую игру. Ясно, что Дмитрий Квартальнов и его игроки не оставят в покое питерцев и в пятой встрече вновь навяжут им тот жесткий хоккей, который демонстрировали в трех последних матчах", — цитирует Кожевникова газета «Известия».
В четвертом матче серии плей-офф КХЛ СКА обыграл «Локомотив». Счет в серии 3:1 в пользу армейцев с Невы.
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