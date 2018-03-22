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Кожевников оценил игру молодого форварда «Локомотива» Денисенко
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Кожевников оценил игру молодого форварда «Локомотива» Денисенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру молодого форварда «железнодорожников» Григория Денисенко в матчах серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"Для первых игр на взрослом уровне Денисенко замечательно проявил себя. Он хорошо вписался в команду, которая имеет и качественных опытных иностранцев, и много своей молодежи. Хорошо, что Денисенко не стушевался в борьбе с признанными звездами СКА", — заявил Кожевников.
В трех матчах серии плей-офф против СКА Денисенко не отличился результативными действиями, а также заработал удаление на четыре минуты за грубую игру.
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