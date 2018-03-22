Кожевников оценил игру молодого форварда «Локомотива» Денисенко

"Для первых игр на взрослом уровне Денисенко замечательно проявил себя. Он хорошо вписался в команду, которая имеет и качественных опытных иностранцев, и много своей молодежи. Хорошо, что Денисенко не стушевался в борьбе с признанными звездами СКА", — заявил Кожевников.

В трех матчах серии плей-офф против СКА Денисенко не отличился результативными действиями, а также заработал удаление на четыре минуты за грубую игру.