Георгиос Барцокас: «Химки» вышли в плей-офф в самом тяжелом розыгрыше Евролиги за всю ее историю"

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Эфесом» (85:73) отметил, что клуб добился успеха общими усилиями. Подмосковная команда впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

— Прежде всего я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, начиная с президента и спонсоров, весь офис, игроков, моих коллег, потому что это большой момент для всей организации «Химок», — приводит пресс-служба подмосковной команды слова Барцокаса. — Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги и стал одной из восьми лучших команд Европы. На мой взгляд, этого результата мы добились в самом тяжелом розыгрыше Евролиги за всю ее историю, особенно учитывая новый формат, когда приходится играть с лучшими командами. Если мы посмотрим, кто оказался позади нас в турнирной таблице, станет понятно, насколько значимо наше достижение.