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Игрок «Йокерита» сравнил ЦСКА образца нынешнего и прошлогоднего плей-офф
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Игрок «Йокерита» сравнил ЦСКА образца нынешнего и прошлогоднего плей-офф 

Газета.Ru 19 марта 2018
Фото: РИА Новости
Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен сравнил прошлогодний ЦСКА, в серии с которым его команда проиграла со счетом 0:4 и команду нынешнего года.
"Армейцы предлагали больше силовой борьбы, старались прессинговать нас в нашей зоне, не давали начать атаку", — приводит слова игрока газета «Известия».
"Сейчас ЦСКА при обороне стараются встречать нас у своей синей линии, но защитники по-прежнему стараются навязывать борьбу. При этом ЦСКА стал больше контролировать шайбу в атаках, играет более комбинационно, изматывая соперника при игре без шайбы", — сказал датчанин.
Он отметил, что не удивлен этому, потому что в межсезонье в команду пришло очень много индивидуально сильных хоккеистов.
Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Хельсинки 19 марта. Начало в 19:30 (мск).
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