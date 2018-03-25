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Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне
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Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил свой 42-й гол в сезоне.
В матче с «Филадельфией» 31-летний российский нападающий вывел свою команду вперед на третьей минуте второго периода, сделав счет 3:2.
В роли ассистентов Малкина выступили защитники Джастин Шульц и Брайан Думулин.
Теперь на счету Малкина 92 (42+50) очка в нынешнем регулярном чемпионате. Он занимает третье место в списке лучших снайперов, а также теперь делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо».
До конца регулярного чемпионата «Питтсбург» проведет еще шесть матчей.
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